Pole of niet, voor Verstappen gloort een dijk van een kans in de titelstrijd

Door Rik Spekenbrink



Natuurlijk, Ferrari dat ‘ineens’ weer meedoet om de prijzen, het is welkom nieuws in de Formule 1. Charles Leclerc die in zijn eigen Monaco pole position pakt, maar die mogelijk morgen niet kan verzilveren door een gridstraf, ook een fijn verhaal. Maar wie even uitzoomt zag bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco het grotere plaatje. Max Verstappen die een forse tik uitdeelde aan zijn grote rivaal om de wereldtitel, Lewis Hamilton.



Veertien punten is het verschil in het voordeel van de Brit. Maar die heeft tot dusver een baalweekeinde in Monaco. Hij start de race vanaf plek 7, of mogelijk 6, en lijkt op een circuit waar je amper kan inhalen vooral de schade te moeten beperken.