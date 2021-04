Politie Liverpool onderzoekt vernieling aan spelersbus Real Madrid

Solskjaer denkt dat United minder presteerde door rode doeken: ‘We zagen elkaar niet goed’

Coach Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United is blij dat het eigen stadion niet langer rood kleurt. Volgens de Noorse trainer was de rode uitstraling van het lege Old Trafford, met rode doeken op de verlaten tribunes, een oorzaak van de opvallend matige resultaten dit seizoen van de hoofdmacht in thuiswedstrijden. ManUnited speelt in rode shirts en volgens Solskjaer konden zijn spelers op eigen veld elkaar in het positiespel tegen de rode achtergrond niet altijd even goed onderscheiden.