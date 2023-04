Politie toont beelden hoe Charles Leclerc dieven achtervolgt na beroving, vier mensen opgepakt

Leclerc nam vorig jaar de tijd om met ‘fans’ op de foto te gaan. Zij vroegen hem de wereldtitel in de Formule 1 terug naar Ferrari te halen en deden alsof ze groot fan waren. Ondertussen werd de Monegask in het Italiaanse Viareggio op vakkundige wijze van zijn dure klokje beroofd. Zijn Richard Mille RM67 heeft naar schatting een waarde van ruim 300.000 euro.

De Monegask deed aangifte en nu, bijna een jaar later, zijn drie mannen en een vrouw gearresteerd in Italië. Hun betrokkenheid wordt verder onderzocht. Daarbij wordt gekeken welke specifieke rol zij hadden bij de beroving die plaatsvond op paasmaandag.

Leclerc zou vorig jaar zelf de daders al achtervolgd hebben in zijn tamelijk opvallende Ferrari 488 Pista Spider, zoals te zien is op onderstaande bewakingsbeelden die de politie heeft vrijgegeven. De achtervolging van Leclerc leverde destijds niets op, maar een jaar later zijn de daders dus alsnog ingerekend. Het is nog niet duidelijk of het horloge van de Monegask is teruggevonden.