Poll: Plaatst Ajax zich voor de kwartfinale van de Champions League?

‘Huub Stevens in beeld als ‘noodplan’ van Schalke 04'

15:24 Het dolende Schalke 04 denkt aan Huub Stevens als redder in nood. De 65-jarige Limburger, door de fans van de Duitse club gekozen tot de beste trainer van de afgelopen eeuw, is volgens Bild kandidaat om op de bank te gaan zitten, mogelijk in combinatie met Mike Büskens. Schalke 04 ging zaterdag voor eigen publiek af tegen Fortuna Düsseldorf (0-4) en begint steeds meer in degradatiegevaar te komen.