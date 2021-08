POLL | Wat is volgens jou de ideale Champions League-poule voor Ajax?

Ajax zit vanavond bij de loting in pot 3 en ontloopt daarmee in ieder geval Atalanta, Benfica, FC Porto, RB Leipzig, RB Salzburg, Sjachtar Donetsk en Zenit Sint-Petersburg als tegenstanders in de poulefase. De eerste pouleduels worden op dinsdag 14 en woensdag 15 september gespeeld. Op dinsdag 7 en woensdag 8 december wordt de poulefase afgesloten. De finale van dit seizoen is op zaterdag 28 mei 2022 in Sint-Petersburg. Clubs uit hetzelfde land kunnen niet bij elkaar komen in de poulefase, dus het is voor Ajax niet mogelijk om bijvoorbeeld een poule met Bayern München en VfL Wolfsburg te krijgen.