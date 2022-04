Poll | Welke club wint volgens jou de Champions League?

Liverpool met B-team naar halve finale na spektakel­stuk tegen Benfica

Het tweede duel tussen Liverpool en Benfica is in een spectaculaire 3-3 geindigd. In een aantrekkelijk duel zette Konaté Liverpool, net als in de heenwedstrijd, via een corner op 1-0. Gancalo Ramos deed voor rust iets terug voor Benfica. In de tweede helft leek Roberto Firmino met twee doelpunten de wedstrijd te beslissen, maar Jaremtsjoek en Nunez deden iets terug, waardoor er na 90 minuten een 3-3 eindstand op het scorebord stond. Dit is voor Liverpool na de 1-3 overwinning in Lissabon genoeg voor de een plek in de halve finale.

