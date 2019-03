Poll: Wie hoop jij dat Ajax loot in de kwartfinales van de Champions League?

De loting is vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur in het Zwitserse Nyon. Er wordt vrijdag ook meteen doorgeloot voor de halve finales. De heenwedstrijden in de kwartfinales worden gespeeld op dinsdag 9 en woensdag 10 april, de returns volgen een week later. De halve finales worden begin mei afgewerkt en de finale is op zaterdag 1 juni in het Estadio Wanda Metropolitano in Madrid.