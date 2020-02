Poll | Wie wint dit seizoen de Champions League?

Steun voor iconen Brama en Boschker; Van Leeuwen is bij deel fans de pineut

13:01 ENSCHEDE - Het was een scenario waar niemand vooraf rekening mee had gehouden. Na een pijnlijke week waarin alles fout ging, won FC Twente totaal verrassend van AZ, de nummer twee. Het ging in De Grolsch Veste niet over ellende, maar over voetbal. Een verademing.