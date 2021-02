Poll | Wie wint dit seizoen de Champions League?

Met FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain en RB Leipzig tegen Liverpool staan er dinsdagavond direct twee schitterende affiches op het programma. Met deze clubs zijn ook direct de finalisten van vorig seizoen genoemd. Op 23 augustus won Bayern in Lissabon met 1-0 van PSG, dat net als Manchester City blijft dromen van de meest prestigieuze prijs in Europa. Gaat het dit jaar dan lukken voor het team van Mauricio Pochettino of Pep Guardiola? De finale van dit seizoen staat gepland op zaterdag 29 mei in het Atatürk Olympic Stadium in Istanbul, de plek waar Liverpool in 2005 na het 3-3 gelijkspel tegen AC Milan na strafschoppen de Champions League won.