Polley mist seizoenstart Heracles door breuk; Quagliata nog afwezig in Almelo

Robin Polley moet de voorbereiding en de start van het seizoen van Heracles Almelo aan zich voorbij laten gaan. De rechtsback is vanwege een breuk in zijn middenvoetsbeen ‘enkele weken uitgeschakeld’, aldus de Almelose eerstedivisionist.

De 23-jarige Polley blesseerde zich afgelopen week tijdens het trainingskamp in Billerbeck. Aanvankelijk zag de blessure er niet ernstig uit, maar nader onderzoek in het ziekenhuis heeft ‘een klein breukje’ in zijn middenvoetsbeen aangewezen.

Voor de genezing van de breuk staat zeker zes weken, waardoor Heracles zonder de rechtsback de voorbereiding moet afwerken. Ook ziet de rechtsback, zoon van voormalig FC Twente-spits Prince Polley, de eerste paar wedstrijden in de nieuwe competitie aan zich voorbij gaan.

Giacomo Quagliata

Of dat wel gaat gelden voor Giacomo Quagliata (22), dat is nog maar de vraag. De Italiaan, lid van de nationale selectie onder 23 jaar, ontbrak woensdag nog op de training. Daar is volgens technisch directeur Nico-Jan Hoogma een duidelijke reden voor. „Giacomo zou zich maandag bij ons melden, maar hij heeft het afgelopen weekeinde een bruiloft bezocht. Vervolgens heeft hij symptonen vertoond van corona en heeft hij zich laten testen. Dat heeft hij ons laten weten.”

Volledig scherm Giacomo Quagliata (rechts) ontbreekt momenteel nog in Almelo, maar technisch directeur Nico-Jan Hoogma verwacht de Italiaan zo snel als mogelijk terug bij Heracles. © Pro Shots / Erik Pasman

Heracles en Quagliata hebben deze week contact over wanneer de Italiaanse linksback zich wel weer bij de club kan melden. Ondertussen wordt zijn naam op social media gelinkt aan diverse clubs, zoals Calgliari (Serie A) en Cremonese (Serie B). „Er is belangstelling voor Giacomo, maar d’r is momenteel niets concreets”, zegt Hoogma over de verdediger.

Hoogma: „De aanbiedingen die wij tot nu toe hebben gekregen, zijn voor ons geen reden om te gaan onderhandelen. Giacomo staat nog bij ons onder contract en ik verwacht hem zo snel als mogelijk hier in Almelo, zodat hij zich kan aansluiten bij de groep in de voorbereiding op de start van het nieuwe seizoen. Maar ja, komt er een aanbod dat voor ons wel interessant is, dan gaan we de gesprekken aan.”

Op het veld ontbraken woensdag verder Sinan Bakis, Kasper Lundig en de recent aangetrokken Marko Vejinovic. Het drietal trainde binnen in de gym vanwege lichte pijntjes.