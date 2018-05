Polsbandjes van Pirelli, voor de diehard supersoftfans? 

Bij de eerste Europese grand prix van het seizoen opende ook de enorme F1 megastore weer zijn deuren. Altijd leuk om even binnen te lopen. Dat gaat trouwens geleidelijk en in groepjes, zo druk is het in de winkel achter de hoofdtribune. Ieder team heeft zijn eigen hoek in de store. Behalve Sauber en Force India trouwens, kennelijk wil niemand in een shirtje van die teams gezien worden. Hoe groter het team, hoe meer merchandising natuurlijk. Overal om je heen klinkt Nederlands en de spullen van Red Bull en nummer 33 verkopen goed.

Wat me wel verbaasde is hoeveel spul er te koop is van bandenfabrikant Pirelli. Hebben die ook fans? Wie koopt er nou een usb-pen van Pirelli, ook nog eens voor 55 piek? Of een setje polsbandjes in de kleuren van de 7 verschillende bandentypes. Voor de diehard fans van de supersofts, ofzo? Van Michael Schumacher daarentegen, niet minder dan 7 keer wereldkampioen, is nog geen petje te koop. Ayrton Senna heeft wel een eigen hoek en is onverminderd populair. Mooiste moment was het ventje van een jaar of 8 dat een T-shirt met de karakteristieke helm van de Braziliaan kocht, en het nog in de winkel aantrok.