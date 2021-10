Portemonnee van PSG-speler gestolen in Parijse prostitutiewijk

Een speler van Paris Saint-Germain, van wie de identiteit niet bekend is, is dinsdagavond het slachtoffer geworden van een diefstal in zijn eigen auto in het Bois de Boulogne, een prostitutiewijk in het westen van Parijs. Zijn portemonnee werd meegenomen.