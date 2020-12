Porto maakt zich op voor volgende ronde na gelijkspel tegen geplaatst Manchester City

FC Porto heeft zich als nummer 2 in groep C geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. De Portugese club had op eigen veld genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel tegen poulewinnaar Manchester City (0-0). Het duel stond onder leiding van arbiter Björn Kuipers. Bij de Engelse club bleef verdediger Nathan Aké op de bank.