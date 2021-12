Positief geteste Michael van Gerwen spreekt van grootste nachtmerrie: ‘Het is zo lek als een mandje’

Van Gerwen voelde de bui gisteravond al hangen toen één van zijn drie testen positief uitpakte. Vervolgens regelde de 32-jarige Vlijmenaar via de PDC een pcr-test. Een positieve uitslag volgde vandaag enkele uren voordat hij naar Alexandra Palace zou vertrekken voor zijn partij in de derde ronde tegen Chris Dobey. ,,Dit heb ik nooit zien aankomen. Vincent en ik komen nagenoeg nergens. We krijgen nu allebei het deksel op onze neus.”

Zijn goede vriend en collega-darter Vincent van der Voort testte een dag eerder positief en moest zich eveneens noodgedwongen terugtrekken van het WK. Nu zitten ze samen in quarantaine in het Hilton Islington. ,,Natuurlijk is onze gezondheid het belangrijkste, maar je bent hier om het toernooi te winnen", vervolgt Van Gerwen vanuit zijn hotelkamer, waar ook Van der Voort op een afstandje is aangeschoven. ,,We mogen hier nu samen zitten, maar we hadden ons dit wel heel anders voorgesteld. Nogmaals, dit is echt de grootste nachtmerrie.”

Er was volgens Van Gerwen overigens gewoon een mogelijkheid geweest om wel te spelen. De deelnemers moeten namelijk zelf een negatieve test overleggen, waardoor frauderen niet is uitgesloten. ,,Ik had iedereen om de tuin kunnen leiden, maar dat doe ik niet. Ik wil mezelf in de spiegel kunnen aankijken. Er gaan mensen dood aan corona, dus dat doe je niet. Het is mijn morele plicht ", aldus de Brabander, die zelf geen klachten heeft.

Van Gerwen weet nog niet wanneer hij terug naar Nederland kan, maar heeft als vanzelfsprekend wel al contact gehad met het thuisfront. ,,Ja, ze zijn ook allemaal verdrietig. Ze weten wat ik er allemaal voor heb gedaan. Dat het zo moet eindigen, ongelooflijk.” Zelf is hij naar eigen zeggen extreem voorzichtig geweest. ,,Vincent en ik gingen niet eens naar de ontbijtzaal, want daar vonden we het te druk.” Wel vierde hij kerstavond met Van der Voort, Dirk van Duijvenbode en hun manager. ,,We waren allemaal negatief getest. Ik test me hier elke dag. Ik weet niet waar ik het heb opgelopen. Toch zijn we de pineut.”

Er valt de organisatie van het WK darts wel iets te verwijten, vindt Van Gerwen. ,,Ze moeten eigenlijk elke dag iedereen bij de deur controleren, dat hebben ze niet gedaan. Volgens de Britse overheid hoeft dat ook niet. Maar om je eigen organisatie en het WK te beschermen, was dat wel handig geweest.”

Van Gerwen vervolgt: ,,De PDC zal te allen tijde zeggen dat ze de regels van de overheid hebben gehanteerd, maar er had scherper naar kunnen worden gekeken. De controle is niet sterk genoeg geweest. Het is nu gewoon een grote coronabom", stelt de drievoudig wereldkampioen. ,,Het is zo lek als een mandje, nu betaal ik een hoge prijs. Ik heb helemaal niks gedaan, dat maakt het wel extra zuur. Gruwelijk gewoon. Dit gaat wel even duren om een plekje te geven.”

