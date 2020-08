Positieve coronatest Van der Heijden roept vragen op over betrouwbaarheid test: ‘Ze heeft ook antistoffen’

De positieve coronatest van Inge van der Heijden roept vragen op over de betrouwbaarheid van de zogenaamde pcr-test. De 21-jarige Brabantse voelt zich niet ziek, maar blijkt wel antistoffen tegen het virus in haar lichaam te hebben. Eerder deze week liet de directeur van het testlab Eurofins na aanleiding van meerdere vals-positieve test in de sportwereld al weten dat een oude ‘doorgemaakte infectie’ ook een positieve resultaat kan opleveren.

,,Bij Inge lijkt dat ook het geval te zijn”, zegt Bjorn van der Heijden, de broer van de voormalige wereldkampioene veldrijden en tevens ploegleider van ZZPR. ,,Ze heeft vermoedelijk in maart al corona gehad na het carnaval of een skivakantie.” Twee weken geleden werd hij bij dat team ook al geconfronteerd met een vals-positieve test bij de 27-jarige Stan Godrie, die eveneens mee was op skivakantie en in maart ook ziek is geweest. Door de positieve test van Godrie kon de hele ploeg niet starten in een Poolse etappekoers. Uit een tweede test bleek dat Godrie wel degelijk ‘negatief’ was.

Negatief getest

,,Het vreemde is dat Inge vorige week nog negatief getest is. Net als alle eerdere tests. Nu dan plots op woensdag positief en inmiddels is ook aangetoond dat ze antistoffen in haar lijf heeft”, zegt Bjorn van der Heijden. Het vervelende is dat niet alleen zijn zus nu vandaag niet van start mag gaan op het NK in Drenthe. Ook Yara Kastelijn, Aniek van Alphen en ploegleider Camiel van den Bergh, met wie ze dinsdag (de dag voor de test) het parkoers op de Vamberg heeft verkend, moeten thuisblijven.

Bij Lars van der Haar, een derde veldrijder die mee was op de skivakantie naar Oostenrijk, is eerder officieel al vastgelegd dat hij corona heeft gehad.

Verontrustend

Van der Heijden vindt het verontrustend dat de pcr-test kennelijk regelmatig resten van een oud virus meepikt. Ook in het voetbal zijn er klachten over het feit dat veel oefenduels afgelast moesten worden terwijl achteraf bleek dat de spelers het besmettelijke virus niet (meer) bij zich droegen.

Een antistoffentest zoals Van der Heijden die liet uitvoeren toont aan of er sprake is van een levend virus of de resten van een oud reeds doorgemaakte infectie. Experts voeren aan dat ook dat echter geen uitsluitsel geeft over het wel of niet besmettelijk zijn van de betreffende persoon. Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat een oud virus zonder gevaar is.