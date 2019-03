Pozuelo van Belgische koploper Genk naar Toronto FC

Wereldtitel Roest Kenners over Roest: ‘Hij laat een betere versie van Kramer zien’

17:27 Patrick Roest veroverde in Calgary zijn tweede wereldtitel allround. Waar Sverre Lunde Pedersen hem vorig jaar in het zadel hielp door een valpartij, daar deed de Nederlander het afgelopen weekend op eigen kracht. Oud-schaatsers Annouk van der Weijden, Gianni Romme en Mark Tuitert over zijn wereldtitel.