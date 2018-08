'Prachtig om podium te pakken voor alle Nederlanders'

Door Arjan Schouten



Met de laatste druppels podiumchampagne nog in zijn oren deed Max Verstappen een kwartiertje na de race zijn verhaal in de persconferentie. Opgetogen, want hij was heel tevreden met die derde plaats. ,,Ik voelde geen extra druk, hier voor al dat thuispubliek", zo bekende hij. ,,Ik geniet gewoon van Spa. Dat geeft me juist extra motivatie in plaats van druk, al dat oranje naast de baan. Al die Nederlanders. Het was natuurlijk geweldig om hier op podium te komen, ik zag de laatste ronde al die Nederlanders staan. Dat is gewoon prachtig."



Zittend naast Lewis Hamilton en racewinnaar Sebastian Vettel kende hij zijn plaats. Die twee waar hij graag mee wil knokken waren gewoon veel te snel. Dat wist hij van tevoren, dus daar kon hij er ook amper ontevreden over zijn. ,,Dat weten we, dat we in vergelijking met Ferrari en Mercedes iets te langzaam zijn op dit circuit, daar kunnen we niks aan veranderen. Maar verder voelde de auto prima. Dat ik hier het podium haal is een prachtig resultaat. En ook het maximaal haalbare", zo wist Verstappen, die een ruime halve minuut achter de titelkandidaten eindigde.