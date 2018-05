Prachtige ritzege Battaglin, Dumoulin houdt prima stand

Door Thijs Zonneveld



Battaglin was er gisteren, in Caltagirone, al dichtbij. Hij ging net te vroeg aan - zijn laatste meters waren een perfecte imitatie van een stervende zwaan. Maar in de vijfde rit klopt het allemaal wél voor Battaglin.



In de finale - hectisch en chaotisch zoals het in de Giro zo vaak verloopt - hield hij zijn hoofd koel. Hij smeet zich naar voren in de laatste bocht en hij zette zijn sprint in op tweehonderd meter van de streep. Niemand had er een antwoord op; alleen Giovanni Visconti kon nog enigszins bij hem in de buurt blijven.



Kansen

Voor de start van de vijfde rit was Battaglin nog terughoudend over zijn kansen. ,,Het klassement van George Bennett is de grootste prioriteit", zei hij. In de finale zou hij wel zien of er kansen voor hem lagen. Wel, die lagen er. Zijn zege is zijn derde in de Giro: twee keer eerder won hij op vergelijkbare, licht oplopende, aankomsten. Beste Nederlander in de uitslag: Katusha-renner Maurits Lammertink, op plek acht.



In het klassement verandert er weinig. Ondanks een valpartij op negen kilometer van de finish en talloze bange momenten verloor vrijwel niemand van de favorieten tijd, op één uitzondering na: de Colombiaanse klimkabouter Miguel Angel Lopez kreeg meer dan veertig seconden aan zijn broek. Rohan Dennis blijft leider, Tom Dumoulin volgt op één seconde.



De kans is groot dat het klassement morgen wél op z'n kop gaat, als de aankomst bovenop de Etna ligt.



Etappe-uitslag