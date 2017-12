Prachtige zege voor Kramer na heerlijk gevecht met Bloemen

Bloemen, Nederlander in Canadese dienst, maakte de rit hard. Hij sloeg een paar keer een gaatje met Kramer. Maar zoals zo vaak was één versnelling (ronde 28,3) van de Fries voldoende om het verzet te breken. Het was de 42ste individuele wereldbekeroverwinning voor Kramer. De Duitser Patrick Beckert werd derde.



Opvallend was daarnaast de opnieuw zeer teleurstellende tijd van Jorrit Bergsma, die met 6.22,38 meer dan 15 tellen op Kramer moest toegeven. De Fries kampt al weken met een vormcrisis, maar Bergsma bereikte een sportief dieptepunt op de 5000 meter (6.22,38). Hij werd daarmee zestiende en laatste. Jan Blokhuijsen stortte vanaf 4200 meter in, maar was altijd nog tien tellen sneller dan Bergsma (6.12,74). Blokhuijsen werd zevende. Erik Jan Kooiman kwam er evenmin aan te pas. Hij finishte op 6.16,83 als twaalfde.