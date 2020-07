Premier League Darts slaat Ahoy dit jaar toch over

De PDC heeft het ingrijpende besluit moeten nemen vanwege de uitbraak van het coronavirus, waaroor evenementen mét publiek ook de komende maanden uitgesloten zijn. De proforganisatie heeft nu een reeks avonden gepland in de Marshall Arena in Milton Keynes, waar tussen 25 en 30 augustus liefst zes speelronden worden afgewerkt, de zevende tot en met de twaalfde speelronde.



Vervolgens reist het dartscircus naar Glasgow (17 september), Manchester (24 september, Newcastle (1 oktober), Sheffield (15 oktober) en de finale-avond op 22 oktober in Londen. De Premier League gaat zodoende niet alleen aan Rotterdam, maar ook Birmingham, Belfast, Leeds en Berlijn voorbij.



De PDC heeft met Ahoy afgesproken dat fans die al tickets hebben aangeschaft voor een van de twee ‘Nederlandse avonden’ hun geld geretourneerd krijgen. Wie al voor donderdag een kaartje had, krijgt de optie zijn of haar ticket mee te nemen naar de avond in 2021.