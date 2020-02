Premier League-debutante Sherrock snoept punt af van Durrant

Sherrock mocht als zogenoemde challenger meedoen in de Premier League. Elke speelronde vult één van de negen challengers het negenkoppige deelnemersveld aan. Sherrock was de gelukkige in Nottingham en ze liet direct zien niet voor niets een uitnodiging te hebben gekregen.



Durrant liet het tegen Sherrock vooral op zijn dubbels afweten. Sherrock profiteerde -net als bij het WK- optimaal van de missers op de dubbels van haar tegenstander en was zelf wel koel in het finishen. Met een gemiddelde per beurt van iets meer dan 87 was ze scorend minder dan ‘Duzza’ (92,5 gemiddeld), maar met een finishpercentage van vijftig procent kon ze landgenoot Durrant een punt ontfutselen.



Michael van Gerwen speelt in de laatste partij van de avond tegen Daryl Gurney.