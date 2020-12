Preses Basaksehir wil levenslange schorsing vierde official

De Europese voetbalbond is een disciplinair onderzoek gestart naar de gebeurtenissen van dinsdagavond. De vierde official Coltescu zou in de communicatie met de eveneens Roemeense scheidsrechter een racistische term hebben gebruikt over de Kameroense assistent-coach van Basaksehir, Pierre Webó, die kort daarvoor boos had gereageerd op een beslissing van de arbitrage. Beide teams stapten na een minutenlange discussie van het veld.



De wedstrijd werd woensdagavond in Parijs voortgezet met de Nederlandse Danny Makkelie als arbiter. PSG, dat al verzekerd was van een plaats in achtste finales, won uiteindelijk overtuigend met 5-1.