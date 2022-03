Price en Wright over Van Gerwen: ‘We hebben hem een toontje lager laten zingen’

FC Twen­te-spe­ler Sadilek met Tsjechië op jacht naar WK-tic­ket: ‘Wij hadden ook niet tegen de Russen gespeeld’

ENSCHEDE - FC Twente-middenvelder Michal Sadilek weet donderdagavond laat of zijn WK-droom nog bestaat of niet. Met Tsjechië stuit hij in de eerste ronde van de WK-play-offs op Zweden. Bij verlies is het over, bij winst wacht volgende week dinsdag Polen. Dat land hoefde niet in actie te komen tegen Rusland.

