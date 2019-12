Price: Van Gerwen is zo goed omdat zijn bankrekening vol is

Gerwyn Price heeft in een groot interview vlak voor het WK darts een paar opvallende uitspraken gedaan. De Welshman zegt niet meer bang te zijn voor Michael van Gerwen, die hij vorige maand nog voor het eerst versloeg. Ook komt Price met een opvallende reden waarom de Nederlander zo sterk is.

Price zegt dat zijn eigen prijzengeld hem heeft geholpen om te relaxen: ,,Een paar jaar geleden speelde ik voor het geld, nu jaag ik op trofeeën en denk ik niet aan het geld. Daarom is Michael zo goed. Zijn bankrekening is behoorlijk vol, dus hij kan relaxen en lekker darten. Ik ben niet bang meer voor hem”, zegt hij in gesprek de BBC.

De laatste twee maanden is het publiek milder geworden voor Price, die zich uitsprak tegen het uitfluiten op het podium: ,,Het ging te ver. Ik vind een grapje niet erg, maar om het op cruciale dubbels te horen was onder de gordel. Het verlamde me en ik moest er wel wat gaan zeggen. Sindsdien gaat het een stuk beter.”