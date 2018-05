Prijzengeld Wimbledon naar ruim 38 miljoen euro

De Graaf fluit FC Twente, Bax leidsman bij Sparta - Heracles

12:22 ENSCHEDE - De KNVB heeft de scheidsrechtersaanstelling voor de laatste speelronde in de eredivisie bekendgemaakt. Edwin de Graaf heeft zondag de leiding over FC Twente - NAC Breda, terwijl Sparta - Heracles in goede banen wordt geleid door Christiaan Bax.