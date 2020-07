‘Primavera’ in gevaar? Protesterende gemeenten bedreigen klassieker

Mark Tuitert openhartig over depressivi­teit van zijn moeder

11:23 Schaatser Mark Tuitert deelt via zijn Facebookpagina zijn herinneringen aan zijn moeder, die aan depressiviteit leed. ,,Een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten maken is mijn moeder te vertellen dat ze beter thuis kon blijven voor Vancouver. Ze was toen al depressief, voelde zich niet altijd goed. De reis zou voor haar te heftig zijn, ook voor iedereen die mee was om mij te steunen en voor mijzelf”, zegt Tuitert over de periode rond zijn gouden medaillewinst in 2010.