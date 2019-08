Primeur: Dove Zuid-Koreaanse tennisser boekt zege op ATP-toernooi

Talent Anisimova meldt zich af voor US Open na plotseling overlijden vader

9:01 Het Amerikaanse tennistalent Amanda Anisimova (17) is getroffen door een persoonlijk drama. Haar vader en coach Konstantin Anisimova is plotseling overleden. De tiener zal daardoor niet meedoen aan de US Open, die komende maandag in New York beginnen. De doodsoorzaak is niet bekend.