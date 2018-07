Primeur: Europaleaguewedstrijd AZ live op Facebook

Het is voor het eerst dat een Nederlandse club de eigen wedstrijd uitzendt via Facebook. Volgens algemeen directeur Robert Eenhoorn is dat misschien wel het begin van een nieuwe ontwikkeling. ,,Bij nieuwe ontwikkelingen staan we bij AZ graag vooraan. We zijn heel benieuwd of er veel belangstelling voor is.”



Als thuisspelende club beschikt AZ over de uitzendrechten van het duel dat overigens ook gewoon op RTL 7 te zien is. ,,Maar steeds meer mensen kijken ook digitaal tv. En we krijgen bij AZ ook altijd veel verzoeken uit het buitenland waar ze de wedstrijden live kunnen zien. Helemaal nu in de vakantietijd.”



AZ zendt niet alleen de wedstrijd live uit maar verzorgt er ook een programma omheen. Een presentator (Neal Petersen) interviewt spelers en technisch directeur Max Huiberts. In de rust is er een interview met assistent-trainer Arne Slot. Ook zijn er beelden uit de mixed-zone te zien, de ruimte waar media en spelers elkaar ontmoeten. Er is ook een tunnelcamera. ,,Voor ons is het ook interessant om te kijken welke mensen hier in zijn geïnteresseerd. Dat levert ons data op waar we onze fans nog beter mee zouden kunnen bedienen. Misschien levert het ons zo ook wel een nieuwe doelgroep op.” Eenhoorn zag al genoeg voorbeelden in het buitenland. ,,En ook in andere sporten. Maar in Nederland is dit nog niet eerder gedaan.”