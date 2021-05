Primeur: Van de Zandschulp kwalificeert zich voor hoofdtoernooi Roland Garros

Met landgenoten en collega’s Kiki Bertens en Lesley Kerkhove en bondstrainer Peter Lucassen op de tribune ging Van de Zandschulp, nummer 154 van de wereld, daarna gestaag verder. De Veenendaler brak de geïrriteerde Martsjenko meteen in de openingsgame. Die gaf de moed niet op, maar kwam er tegen een goed spelende Van de Zandschulp niet aan te pas en raakte alsmaar gefrustreerder. Na vijf kwartier was de partij beslist: 6-1, 6-2.



Van de Zandschulp had het in de eerste kwalificatieronde in Parijs nog moeilijker tegen de Argentijnse routinier Leonardo Mayer, maar won in drie sets. Een ronde later kon de Fransman Manuel Guinard ook geen vuist maken tegen de Nederlander.



De loting voor het hoofdtoernooi, dat zondag begint, is later vandaag. Wie Van de Zandschulp treft weet hij dan nog niet, de plekken voor de qualifiers worden pas ingevuld als het kwalificatietoernooi is afgewerkt. Eerder deze week slaagden Robin Haase, Tallon Griekspoor, Richel Hogenkamp, Indy de Vroome en Kerkhove er niet in zich te plaatsen voor het hoofdschema. Kiki Bertens en Arantxa Rus zijn daar automatisch voor geplaatst.



Die speelde in februari ook de Australian Open. Na een kwalificatietoernooi in Doha, verloor hij zijn openingspartij in Melbourne van Carlos Alcaraz in drie sets.