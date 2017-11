Primeur voor Australian Open: shot clock

De scheidsrechter houdt nu bij hoeveel tijd spelers hebben, maar dat gaat niet altijd volgens de regels. Met de invoering van de klok kan er niet meer mee worden gesjoemeld. Bij grandslamtoernooien hebben spelers nu 20 seconden pauze, maar dat wordt verlengd naar 25. Dat is dezelfde marge die al op de ATP Tour wordt gehanteerd.



Tijdens de Next Gen ATP Finals, het toernooi voor grootste talenten, tikte de klok al mee in de hoek van de tennisbaan. De organisatoren van de grandslamtoernooien hebben na een verzoek van de Australian Open tijdens een bijeenkomst in Londen besloten om de shot clock ook in te voeren.



De Australian Open wordt in januari gespeeld.