Primeur voor Lesley Kerkhove: WTA-dubbeltitel

De tennisster uit Zierikzee pakte eerder al ITF-titels in het enkel- en dubbelspel, maar nog nooit op het hoogste niveau. Op het hardcourt in Luxemburg was het eindelijk raak voor Kerkhove, die samen met de 25-jarige Marozava vechtlust toonde. In de kwartfinale, halve finale en in de eindstrijd verloren ze steeds de eerste set, maar knokten ze zich iedere keer weer naar de winst.