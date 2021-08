Primeur voor Sheriff Tiraspol: eerste Moldavische club in hoofdtoernooi Champions League

Sheriff Tiraspol had dankzij de 3-0 zege vorige week op Dinamo Zagreb een riante uitgangspositie en wist deze vanavond te verzilveren. Het duel in Kroatië eindigde in 0-0. Voor Sheriff Tiraspol betekent dat dus een primeur: het is de eerste club uit Moldavië die het hoofdtoernooi van de Champions League weet te bereiken.

Boadu

AZ-aankoop Myron Boadu, die de hele wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk op de bank bleef, speelt dit seizoen geen Champions League-voetbal. Zijn nieuwe ploeg AS Monaco werd op ongelukkige wijze uitgeschakeld. Na de 0-1 van vorige week in Monaco en de 1-2 in Kharkov kwam er een verlenging. Daarin was Ruben Aguilar ongewild matchwinner. De verdediger, in de 98ste minuut in het veld gekomen, werkte na een voorzet van Mykhaylo Mudryk de bal in eigen doel: 2-2.