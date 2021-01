Primeur voor Van de Zandschulp met kwalificatie voor Australian Open

Het kwalificatietoernooi voor de Australian Open wordt voor de mannen vanwege strenge inreisbeperkingen en coronaprotocollen in Australië afgewerkt in Doha, Qatar. Op een bescheiden baantje klaarde Van de Zandschulp vanmiddag de klus. De eerste set was wat wisselvallig van niveau, maar in de beslissende tiebreak was de Nederlander net wat constanter. Ook in de tweede set verspeelde hij een break voorsprong, maar in de problemen kwam hij geen moment. Van de Zandschulp oogde fit en liet een reeks fraaie punten zien.