Primoz Roglic definitief niet naar Tour, maar richt zich op Vuelta

De Sloveense kopman van Jumbo-Visma bevestigde nogmaals dat hij niet zal starten in de Tour de France, waar titelverdediger Jonas Vingegaard de kopman van de ploeg is. Ook bij de nationale kampioenschappen gaat hij niet van start.

Met de Vuelta als doel, passen de WK wielrennen in augustus niet in het programma, meldde de Sloveen. ,,Waarschijnlijk rijd ik de Vuelta en dat zal mijn volgende wedstrijd zijn”, aldus Roglic die al de beste was in de Spaanse ronde in 2019, 2020 en 2021.