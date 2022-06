Primoz Roglic en Jonas Vingegaard tonen bloedvorm richting Tour de France met dubbele één-twee

Bekijk hier de ontknoping van de kwalifica­tie in Bakoe

Max Verstappen hield er al rekening mee. Ook in Azerbeidzjan is de Ferrari van Charles Leclerc over één vliegende ronde net wat sneller. Voor de vierde keer op rij staat de Monegask morgen op pole position. De Nederlander start vanaf plek drie, achter zijn teamgenoot Sergio Pérez.

11 juni