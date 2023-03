Primoz Roglic voltooit hattrick in Tirreno-Adriatico: ‘Dit is crazy’

Primoz Roglic is dicht bij de eindzege in Tirreno-Adriatico. De Sloveen van Jumbo-Visma vergrootte in de zesde etappe, met veel korte, steile beklimmingen, zijn voorsprong in het algemeen klassement door een hattrick te voltooien met zijn derde dagsucces.

De 58ste editie van Tirreno-Adriatico eindigt morgen met een relatief vlakke rit. Roglic won de zevendaagse Italiaanse WorldTour-wedstrijd eerder al eens in 2019. De laatste twee jaar ging de eindzege naar Tadej Pogacar. De landgenoot van Roglic geeft dit seizoen de voorkeur aan Parijs-Nice en is daar oppermachtig.

De rit werd, vanwege de korte, lastige klimmetjes in de finale, de Tappa dei Muri (rit van de muren) genoemd. Roglic was, na een tocht over 193 kilometer rond Osimo, op het slotklimmetje de sterkste van een groep van vijf favorieten.



De Sloveen bleef de Brit Tao Geoghegan Hart en de Portugees João Almeida voor. De Spanjaarden Enric Mas (vierde) en Mikel Landa (vijfde) zaten ook vooraan. In het algemeen klassement heeft Roglic een voorsprong van achttien seconden op naaste belager Almeida. Wilco Kelderman, ploeggenoot van Roglic bij Jumbo-Visma, kwam ten val en zakte weg uit de top tien.



(tekst gaat verder onder de tweet)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik heb de koers nog niet gewonnen”, bleef Roglic voorzichtig na zijn derde dagsucces en het verstevigen van zijn leidende positie in het algemeen klassement. ,,Pas na de laatste etappe is het zo ver, maar ik ben superblij met deze nieuwe ritzege.”



Roglic (33) miste in de slotfase steun van ploeggenoten. Kelderman verdween voorin na de bal, Dylan van Baarle was eerder al afgestapt, terwijl de Belg Wout van Aert ook tekort kwam. ,,Het was best lastig met renners om me heen die dichtbij staan in het klassement. We hadden eigenlijk andere plannen vandaag, maar het is natuurlijk ‘crazy’ dat ik hier mijn derde ritzege kan boeken en het klassement bijna veilig heb kunnen stellen. Het was superzwaar, maar ik had de juiste benen.”

Volledig scherm Primoz Roglic op het podium in de blauwe leiderstrui. © BELGA

Een kopgroep met de Rus Aleksandr Vlasov en aanvallen in de slotkilometer van Landa en de Canadees Michael Woods konden Roglic niet verontrusten. In de sprint zette hij pas honderd meter voor de streep aan. Het was opnieuw genoeg voor de Sloveen, die in Italië zijn eerste wedstrijd rijdt sinds een val in de Ronde van Spanje en daarna een schouderoperatie.



Roglic heeft dit jaar de Giro d’Italia als hoofddoel en rijdt in principe geen Tour de France, de koers die hij in 2020 bijna won. ,,Laat ik eerst maar eens proberen de Giro te winnen. Pas dan kan ik me misschien afvragen welke wedstrijd ik nog mis op mijn erelijst.” De eindzege in de Vuelta greep Roglic al drie keer: in 2019, 2020 en 2021.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Opgave Van Baarle

Dylan van Baarle heeft het einde van de zesde etappe niet gehaald. De Nederlander van Jumbo-Visma hield het voortijdig voor gezien vanwege een ‘fysieke worsteling’, zo meldde zijn ploeg op Twitter. Het afstappen van Van Baarle was gepland en uit voorzorg voor de rit al besloten. Van Baarle had lichte klachten aan zijn scheenbeen.



Van Baarle won twee weken geleden met groot machtsvertoon de Omloop Het Nieuwsblad. Nog niet duidelijk is of de problemen gevolgen hebben voor zijn voorjaarsprogramma. De E3 Saxo Classic zou op 24 maart zijn eerstvolgende koers zijn. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hattrick Wiebes in Ronde van Drenthe

Lorena Wiebes heeft de Ronde van Drenthe gewonnen, een wielerkoers uit de WorldTour. De wedstrijd was vanwege de slechte weersomstandigheden zo’n 50 kilometer ingekort. Vrijdag was al besloten alle kasseistroken te schrappen. Wiebes, sinds dit jaar bij de ploeg SD Worx, won de koers in Drenthe voor het derde jaar op een rij.



Ook op de laatste doorkomst over de VAM-berg, met de Italiaanse Elisa Balsamo en Wiebes voorin, slaagde niemand erin weg te rijden. Het liep daardoor uit op een massasprint. Daarin was Wiebes oppermachtig, voor de Noorse Susanne Andersen en de Nederlandse Maike van der Duin. Volledig scherm Lorena Wiebes juicht. © photo: Cor Vos Wiebes was met vertrouwen de sprint aangegaan. ,,Ik voelde me goed en twijfelde eigenlijk alleen nog even of ik links of rechts moest gaan”, vertelde ze bij de NOS. Ze sprak ook haar dank uit aan haar ploeggenotes van wie Lonneke Uneken de sprint voor haar had aangetrokken na lang kopwerk van de Luxemburgse Christine Majerus. ,,We hebben de koers eigenlijk altijd onder controle gehad.”



Voor Wiebes (23) was het alweer haar derde zege van dit jaar. Eerder won ze een rit in de UAE Tour en de Omloop van het Hageland. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.