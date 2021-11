Probleem voor Djokovic? Alle deelnemers Australian Open moeten ingeënt zijn

Supporters van Den Bosch en ADO Den Haag gooien vuurwerk in gesloten stadions: ‘Leren jullie het nou nooit?’

Sinds afgelopen zondag zijn de stadions in Nederland voor drie weken gesloten, maar een groepje supporters van FC Den Bosch had vrijdagavond maling aan die maatregel. Ze kwamen het gesloten stadion binnen en staken wat vuurwerk af achter het doel bij de Brabantse derby tegen TOP Oss. Ook bij Telstar - ADO Den Haag ging het even later mis.

6:18