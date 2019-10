Profkoers Münsterland Giro start volgend jaar in Enschede

130 kilometer

De kans is groot dat burgemeester Markus Lewe van Münster ook aansluit. Het peloton doet mee aan de zogeheten Jedermann Rennen, een 130 kilometer lange tocht met start en finish in Münster. "Om de Nederlands-Duitse samenwerking te versterken en natuurlijk als publiciteit voor de koers en Immer Weiter", aldus De Rooij, volgens wie het binnenhalen van de start van de profkoers past in het project Enschede Fietsstad 2020. "We zijn heel blij met deze toekenning", zegt De Rooij, die wijst naar de wielergeschiedenis tussen beide steden. "Het is een route met enige symboliek. Enschede-Münster was ooit een gerenommeerde amateurwielerwedstrijd, die in 1965 gewonnen werd door niemand minder dan Eddy Merckx. Wij treden in zijn pedaalslagen, hoe mooi is dat?"