Programma darts: Eerste Nederlander en vrouw komen in actie

Op de tweede dag van het WK darts komt de eerste Nederlander in actie. Niels Zonneveld speelt de derde partij in de middagsessie van het PDC-toernooi. Daarnaast zijn er nog zeven andere wedstrijden, onder wie de eerste vrouw van dit toernooi.

De overvolle darts-dag begint met de middagsessie om één uur. Dat zijn drie duels in de eerste ronde, een duel in de tweede ronde.

Ryan Joyce – Karel Sedlacek

Engelsman Joyce (37ste in de Order of Merit) en de Tsjechische Sedlacek (84ste) beginnen vandaag in Alexandra Palace, waar tot minimaal 24 december geen publiek meer aanwezig is. De 41-jarige Sedlacek kwam dit jaar tot de laatste zestien bij de Players Champions Finals. Joyce (35) bereikte in 2019 de kwartfinale van het WK.

Ross Smith – David Evans

Smith tegen Evans is de eerste clash tussen twee landgenoten op dit toernooi. Niet zo gek, aangezien maar liefst 35 van de 96 deelnemers een Engels paspoort heeft. Smith staat 42ste op de ranglijst, Evans 129ste. Evans die de bijnaam Stretch heeft kan dus aan de bak tegen zijn leeftijdgenoot (beiden 31 jaar).

William O’Connor – Niels Zonneveld

De Nederlander Niels Zonneveld (22) debuteert op het WK en speelt tegen de nummer 36 van de wereld O’Connor. Zonneveld sleepte in zijn korte loopbaan al 23.800 euro aan prijzengeld binnen, waardoor hij op plek 79 is terug te vinden. Zonneveld is de eerste van de elf Nederlanders die een wedstrijd speelt op het WK. De Iers O’Connor bereikte in 2019 de laatste 32 van het WK.

Chris Dobey – Jeff Smith(2e ronde)

De laatste wedstrijd in de middagsessie is, net zoals gisteravond, een wedstrijd in de tweede ronde. De Engelse Dobey (22ste) speelt tegen Jeff Smith. De Canadees won gisteren met 3-1 van het Ierse talent Keane Barry. Voor Smith zal het vreemd aan voelen om in het Alexandra Palace te staan zonder de duizend toeschouwers die gisteren nog wel aanwezig zijn.

De avondsessie begint om zeven uur. Ook deze heeft drie wedstrijden uit de eerste ronde en een uit de tweede.

Max Hopp – Gordon Mathers

Nummer 39 Max Hopp neemt het als eerste op tegen Gordon Mathers. De 39-jarige speelt niet in de PDC en staat ook niet op de 172-koppige lijst van het Order of Merit. In 2018 strandde Mathers in de tweede ronde van zijn tot dan toe enige WK. De Duitse Hopp (24) is de op een na jongste darter die meedeed aan het WK. Maximiser was zestien jaar en 117 dagen toen hij debuteerde op het WK, alleen Mitchell Clegg (zestien jaar en 37 dagen) was jonger.

Callan Rydz – James Bailey

Australiër James Bailey speelt vanavond zijn tweede WK en het is voor hem te hopen dat dit beter gaat dan twee jaar geleden. Toen werd de 51-jarige al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Ier Steve Lennon (0-3). Bailey staat ook niet op de Order, de 22-jarie Rydz staat op plek 80. De Engelsman schopte het vorig jaar tot de tweede ronde.

Adam Hunt – Lisa Ashton

Volledig scherm De 50-jarige Ashton is een van de twee vrouwen die meedoen op het WK. © Getty Images Lisa Ashton een van de twee vrouwen (Deta Hedman de ander) die dit jaar meedoet aan het WK. The Lancashire Rose deed twee jaar geleden voor het eerst mee maar sneuvelde toen in de eerste ronde. De Engelse staat op plek 107 van de ranglijst en neemt het op tegen nummer 76 Adam Hunt. De wedstrijd is het tweede Engelse onderonsje van de avond. The Hunter is bezig met een slechte reeks. Hij won slechts een keer in zijn laatste acht PDC-wedstrijden.

Glen Durrant – Diogo Portela (2e ronde)

De laatste wedstrijd van de avond is die tussen Glenn Durant en Diogo Portela. De Braziliaan was in tranen nadat hij gisteren met 3-0 won van voormalig wereldkampioen Steve Beaton. Portela (172ste) zorgde voor de allereerste overwinning van een Braziliaan op een WK ooit. Vanavond wacht Glenn Durant, nummer twaalf van de ranglijst. Het zal voor de Braziliaan een lastige kluif worden om zijn stunt van gisteravond te herhalen. De Engelen Durrant (50) heeft al jaren ervaring en won dit jaar de Premier league of Darts.

