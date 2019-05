Programma en uitslagen eerste ronde Roland Garros

VIDEO Bosman wint Omloop van de Hoekse Waard

25 mei PUTTERSHOEK - Gert-Jan Bosman heeft zaterdag in Puttershoek de Omloop van de Hoekse Waard gewonnen, een wedstrijd uit de Nederlandse Loterij Clubcompetitie met start en finish in Puttershoek. De coureur uit Nijverdal bezorgde VolkerWessels-Merckx de zege door de sprint te winnen van een kopgroep van twintig renners. Bosman hield Jos Koop (tweede) en Gino Luca Vierhouten (derde) achter zich in deze sprint.