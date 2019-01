Programma en uitslagen NK sprint

Dicht bij jubileum Bereikt De Jong vanavond mijlpaal van honderd goals voor PSV?

14:08 Luuk de Jong gaat vanavond voor een fraaie mijlpaal. Als hij tegen FC Groningen scoort, maakt hij zijn 100ste doelpunt in het shirt van PSV. Grote kans dat zijn jubileumtreffer een kopgoal zal zijn. Hij maakte er immers al 43 op die manier. 43 van de huidige 99, zowat de helft dus. Daarom zoomen we vooral daarop in. Omdat het best bijzonder is, dat één van de beste aanvallende koppers van Europa ‘gewoon’ in onze eigen eredivisie rondloopt.