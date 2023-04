Programma vandaag Dutch Darts Championship | Van Gerwen-Schindler en Noppert in thuisduel tegen Aspinall

Het Dutch Darts Championship in Leeuwarden raakte gisteren een paar toppers kwijt, onder wie Dimitri Van den Bergh, maar kent met wereldkampioen Michael Smith, Michel van Gerwen, Peter Wright, Nathan Aspinall, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode nog voldoende toppers voor een ongetwijfeld zinderende derde en laatste dag. Dit is het speelschema voor vandaag in de WC Expo. Check hier alle hoogtepunten en uitslagen van gisteren.