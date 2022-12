Programma WK darts | Van dartende brandweerman tot de verliezend finalist van vorig WK, zij komen vandaag in actie

Op dag 2 van het WK darts komen er geen Nederlanders in actie, maar toch belooft het een mooie middag en avond te worden. Wij blikken in het kort vooruit op alle partijen.

Middagsessie

Alan Soutar - Mal Cuming (13.45 uur)

Vorig jaar schopte Alan Soutar het tot de vierde ronde en ‘overleefde’ hij de kerst, maar stilzitten zat er niet in voor de 44-jarige Schot. Hij moest tussen de partijen door gewoon aan het werk als brandweerman. Soutar begint als topfavoriet aan de partij tegen Mal Cuming uit Australië, die voor de tweede keer meedoet aan een WK. In 2019 was hij er bij de BDO bij en strandde hij in de kwalificatieronde. De winnaar treft de geplaatste Daryl Gurney.

Boris Krčmar - Toru Suzuki (14.45 uur)

Voor de vierde keer doet Boris Krčmar mee aan het WK. Hij treft Toru Suzuki uit Japan, die pas voor de tweede keer het podium in Alexandra Palace betreedt. Allebei komen ze uit het soft-tip darten. De winnaar treft Nathan Aspinall.

Adrian Lewis - Daniel Larsson (15.45 uur)

Tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis begint vanmiddag aan zijn WK. De kampioen van 2011 en 2012 neemt het op tegen Daniel Larsson uit Zweden. Lewis, die in 2016 in de finale verloor van Gary Anderson en twee keer op het WK een negendarter gooide, kent een onregelmatig seizoen en is verre van de oude Lewis. Daarnaast is zijn loting niet ideaal: na Larsson volgen mogelijk Damon Heta, Joe Cullen en Michael Smith.

Volledig scherm Adrian Lewis. © Lawrence Lustig/PDC

Kim Huybrechts - Grant Sampson (16.45 uur)

De eerste voorzichtige verrassing vond donderdagavond plaats. Grant Sampson, een Afrikaanse qualifier, schakelde Keane Barry uit en verzekerde zich van een partij in de tweede ronde tegen Kim Huybrechts. De Belg bereikte in 2012 de laatste zestien, maar schopte het in de tien jaar erna nooit verder dan die ronde.

Avondsessie

Rowby-John Rodriguez - Lourence Ilagan (20.15 uur)

De Oostenrijker Rowby-John Rodriguez komt uit een echte dartsfamilie. Zijn oudere broer Roxy-James is inmiddels gestopt, zijn jongere broer Rusty-Jake verloor vorig jaar in de tweede ronde van Chris Dobey maar plaatste zich niet voor dit WK. De eerste avondpartij kan een mooie pot opleveren, want zowel Rodriguez als Filipijn Lourence Ilagan houden wel van een showtje. Rodriguez speelt voortdurend met het publiek, Ilagan maakte het Raymond van Barneveld vorig jaar nog even moeilijk en vierde elke hoge score uitbundig.

Volledig scherm Rowby-John Rodriguez. © Lawrence Lustig/PDC

William O'Connor - Beau Greaves (21.15 uur)

Op papier is dit de eerste partij waarbij er geen torenhoge favoriet is. Je zou denken dat O'Connor wel moet winnen van Beau Greaves, een van de drie vrouwen op het WK, maar Greaves is een speciale. In een rechtstreeks duel versloeg ze Fallon Sherrock en pakte ze het laatste WK-ticket, al deelde de PDC later alsnog een wildcard uit aan The Queen of the Palace. De 18-jarige Greaves worstelde ooit met darteritus, maar is inmiddels wereldkampioen bij de vrouwen en zal vanavond heel Ally Pally achter zich hebben staan. Een partij om naar uit te kijken.

Keegan Brown - Florian Hempel (22.15 uur)

De man die altijd in het roze speelt had het de afgelopen jaren druk als laboratorium-assistent in de strijd tegen het coronavirus. Nu kan hij zich weer focussen op het darten en wacht voor Brown een wedstrijd tegen Florian Hempel. Zes keer deed Brown mee aan een WK, vijf keer werd hij door een grote naam uitgeschakeld: Adrian Lewis, Peter Wright, Phil Taylor, James Wade en Dave Chisnall. In 2020 verloor hij in de tweede ronde verrassend van Seigo Asada. De winnaar speelt tegen Luke Humphries.

Michael Smith - Nathan Rafferty (23.15 uur)

Eindelijk won hij onlangs een majortoernooi. Michael Smith hikte er al tijden tegenaan, maar greep met de Grand Slam of Darts na acht finalepogingen dan toch zijn eerste hoofdprijs. De verliezend finalist van vorige editie start zijn WK tegen Nathan Rafferty, de man die donderdagavond Jermaine Wattimena versloeg en vorig jaar indruk maakte in zijn partij tegen die andere youngster William Borland.

Bekijk hieronder hoe Peter Wright donderdagavond zijn openingspartij won.

WK darts

Op 15 december is in het Alexandra Palace het WK darts van start gegaan, met maar liefst twaalf Nederlandse deelnemers waarvan er al één is uitgeschakeld. De finale is op 3 januari 2023. Bekijk hier het volledige speelschema van het WK darts en de informatie over het prijzengeld.

