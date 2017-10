Promes van grote waarde voor Spartak Moskou

Lichtzinnig Manchester City zet Napoli op zes punten

22:47 Manchester City heeft Napoli (2-1) in het Etihad Stadium in de Champions League goed weg laten komen. De ploeg van coach Pep Guardiola liet tegen de koploper van de Serie A opnieuw zien ten opzichte van vorig seizoen een reuzenstap te hebben genomen. Lichtzinnigheid bij toonaangevende spelers stond een grotere uitslag in de weg op een avond waarop fans op de tribunes dansten van geluk.