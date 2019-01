Promotors bezorgd over toekomst Formule 1

Ze zijn het er niet mee eens dat fans moeten betalen om de races te kunnen zien op televisie en ze missen ook duidelijkheid over de toekomstplannen. ,,Nieuwe races moeten niet worden geïntroduceerd ten koste van bestaande evenementen'', melden de leden van de Formula One Promoters Associaton (FOPA) in een verklaring.



,,Iedereen is ontstemd'', zegt voorzitter Stuart Pringle van de FOPA. ,,We zijn tot nu toe meegaand en rustig gebleven, maar we hebben grote zorgen over de toekomstige gezondheid van de sport onder de mensen die nu de baas zijn.‘’



Van vijf traditionele circuits loopt dit jaar het contract af en Liberty Media is al driftig op zoek naar nieuwe circuits. Voor 2020 is een Nederlandse grand prix op de voorlopige kalender geplaatst.