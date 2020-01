Protest McEnroe en Navratilova tegen omstreden Court

Standbeeld Het respect bindt Tourwin­naars Jan en Joop: ‘Joop moest hier bij zijn’

11:58 Tourwinnaar Jan Janssen (79) onthulde in zijn geboorteplaats Nootdorp zijn bronzen beeld. Ook Joop Zoetemelk (73) was aanwezig. Een verhaal over vriendschap. ,,Het respect bindt ons.”