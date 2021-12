Protest Mercedes afgewezen: Max Verstappen blijft wereldkampioen

Lewis Hamilton reed nog altijd aan de leiding toen de safety car, op de baan gekomen na een crash van Nicholas Latifi, op zijn einde liep en duidelijk was geworden dat er nog één ronde geracet ging worden. Max Verstappen zette zijn auto naast die van zijn Britse rivaal en ging hem misschien ook wel heel even voorbij. Die mening was Mercedes toegedaan, maar het team kreeg van de stewards nul op het rekest. ,,Na de beelden bestudeerd te hebben, is geconcludeerd dat Verstappen hem op één moment heel kort passeerde. Beide auto's remden en gaven afwisselend ook weer gas, en Verstappen lag er niet voor toen de safety car eindigde.”

Het andere protest had ermee te maken dat een aantal achterblijvers tussen Verstappen en Hamilton in, hun ronde terugkregen. Aanvankelijk mochten zij de safety car niet passeren, even later werd dit alsnog toegestaan. De ultieme inhaalactie slaagde vervolgens voor Verstappen, waardoor hij zich tot de allereerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 kroonde. Toen ook dit protest niet werd gehonoreerd, was het feest compleet bij Red Bull Racing en Verstappen.

Om 19.45 uur plaatselijke tijd (16.45 uur in Nederland) werd een afvaardiging van Red Bull Racing bij de stewards verwacht. Ruim een uur later gingen ze weer weg, alvorens daar net als een Mercedes-delegatie (inclusief advocaat) ook weer terug te keren. ,,Laten we op de stewards wachten", zei teambaas Christian Horner voor de meeting bij Ziggo Sport. ,,Het is teleurstellend dat ze gaan protesteren, maar dat zijn we na dit seizoen inmiddels wel gewend. Ik heb er vertrouwen in dat de stewards tot de juiste conclusie komen.”

Het is in ieder geval duidelijk aan wiens kan George Russell staat in dit hele verhaal. De Brit verruilt deze winter Williams voor Mercedes en schaarde zich dan ook achter zijn toekomstige teamgenoot Hamilton. ,,Dit is onacceptabel”, schreef Russell in kapitalen. ,,Max is absoluut een fantastische coureur die een ongelooflijk seizoen heeft gehad. Ik heb alleen maar respect voor hem. Maar wat er zojuist is gebeurd, is absoluut onaanvaardbaar. Ik kan niet geloven wat we zojuist hebben gezien.”

