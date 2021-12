Protest tegen wereldtitel Max Verstappen afgewezen, Mercedes kan nog in hoger beroep

Het andere protest had ermee te maken dat een aantal achterblijvers tussen Verstappen en Hamilton in, hun ronde terugkregen. Aanvankelijk mochten zij de safety car niet passeren, even later werd dit alsnog toegestaan. Het Duitse team pleitte er voor om de klassering in de race na de voorlaatste ronde aan te houden voor de einduitslag. Hamilton reed toen nog voor Verstappen. ,,De stewards zijn van mening dat de race hierdoor met terugwerkende kracht zou worden ingekort en dat is niet gepast”, staat in het oordeel. ,,Het protest wordt dan ook afgewezen.”



De ultieme inhaalactie slaagde vervolgens voor Verstappen, waardoor hij zich tot de allereerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 kroonde. Toen ook dit protest niet werd gehonoreerd, de stewards erkenden wel dat het protocol niet helemaal was gevolgd, was het feest compleet bij Red Bull Racing en Verstappen. Ze maakten meteen een groepsfoto om het (nogmaals) te vieren.