Protest Williams haalt niets uit

Concours in Vriezen­veen gaat voor het eerst in 45 jaar niet door

16:11 VRIEZENVEEN - Het Hemelvaartconcours van de Vjenneruiters gaat voor het eerst in 45 jaar niet door. Er is volgens voorzitter Henk Hospers te weinig animo voor de springwedstrijden in Vriezenveen. „We vinden het heel spijtig.”