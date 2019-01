PSG aast op Van de Beek, Ramselaar mag weg

De transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

PSG heeft een oogje op Van de Beek

Volgens L’Équipe is Antero Henrique, sportief directeur van Paris Saint-Germain, zeer gecharmeerd van Donny van de Beek. Het Franse medium stelt dat PSG er alles aan wil doen om de 21-jarige middenvelder van Ajax in te lijven. Ondanks dat Van de Beek nog een contract heeft tot medio 2022 hoopt PSG hem los te weken voor ongeveer twintig miljoen euro. Ook Tottenham Hotspur, Manchester United en AS Roma zouden een oogje op Van de Beek hebben.

Volledig scherm Donny van de Beek. © Getty Images

Vince Gino Dekker naar Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft Vince Gino Dekker vastgelegd als nieuwe aanvaller. De 21-jarige Ermeloër komt over van AZ waar hij deze winter zijn contract voortijdig liet ontbinden. Dekker tekent in Deventer contract voor half seizoen met optie voor een extra jaar.



Dekker is een voormalig jeugdinternational van Oranje die in 26 interlands twee keer scoorde. De vleugelaanvaller genoot nagenoeg zijn hele jeugdopleiding bij Ajax. In 2016 debuteerde Dekker voor de beloften van de Amsterdamse club, waarna een slepende knieblessure hem bijna een jaar aan de kant hield. In totaal speelde hij tot dusver 33 wedstrijden in de eerste divisie voor zowel Ajax als AZ. In Alkmaar was er een ‘verschil van inzicht’, waarna beide partijen eind december besloten het nog tot 2020 doorlopende contract bij AZ te ontbinden.

Volledig scherm Gino Vince Dekker, de nieuwe linksbuiten van GA Eagles. © Jeffrey Hurenkamp

Ramselaar op weg naar PSV-uitgang

PSV-coach Mark van Bommel verwacht deze winterse transferperiode weinig wijzigingen in zijn selectie. Alleen Bart Ramselaar mag op zoek naar een nieuwe club. De 22-jarige middenvelder kwam in de zomer van 2016 voor bijna vijf miljoen euro over van FC Utrecht, maar kwam dit seizoen niet verder dan slechts 21 minuten speeltijd in de Eredivisie. Ramselaar moest zelfs drie keer mee met Jong PSV en maakte voor de beloftenploeg drie goals in drie duels in de Keuken Kampioen Divisie. Clubs die Ramselaar willen inlijven, kunnen hem echter niet huren. PSV wil hem alleen verkopen.

De Jong blijft bij Ajax

Frenkie de Jong heeft de fans van Ajax nog maar eens gerustgesteld. De 21-jarige middenvelder maakt het seizoen af bij Ajax, zo herhaalde De Jong op het trainingskamp in Florida. ,,Deze winter vertrek ik sowieso niet. Ik blijf 100 procent zeker tot het einde van het seizoen’’, zei De Jong op Ajax TV.

De international van Oranje staat in de belangstelling van heel wat Europese topclubs. Paris Saint-Germain meldde zich vorige maand met een bod van zo’n 75 miljoen euro in Amsterdam. Volgens Spaanse media is ook FC Barcelona nog altijd in de race voor de handtekening van De Jong.

David Neres en Maximilian Wöber lijken deze winter wel te gaan vertrekken bij Ajax. ,,Persoonlijk zou ik het fijn vinden als de groep bij elkaar blijft’’, zegt De Jong. ,,We hebben een redelijk succesvolle eerste seizoenshelft gehad, de sfeer in de groep is heel goed en we hebben heel veel kwaliteiten. Ik zou het jammer vinden als er jongens weggaan.’’

Volledig scherm Frenkie de Jong. © Stanley Gontha

Ramsey kiest voor Juventus

Aaron Ramsey verruilt Arsenal na dit seizoen voor Juventus. Volgens Britse media heeft de 28-jarige middenvelder zijn keuze gemaakt. Ramsey beschikt over een aflopend contract bij Arsenal en had de clubs voor het uitzoeken.